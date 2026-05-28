Страны Европы просто «сточили» Украину об Россию, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом он сказал на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Главное, чтобы Украина продолжала служить тараном против России. И вот с этой задачей она справляется всё хуже и хуже», — отметил Нарышкин.

По словам главы СВР, причина провалов очевидна — катастрофическая убыль населения, которая фиксируется даже в официальных отчётах.

«Грубо говоря, европейцы просто сточили Украину об Россию», — добавил он, подчеркнув, что теперь перед Западом остро стоит вопрос: «как быть дальше».

Нарышкин констатировал: ресурс для «войны до последнего украинца» практически исчерпан. А мобилизационный потенциал страны, оставшейся без мужчин и вынужденной отправлять на фронт пожилых и женщин, близок к нулю.