Нарышкин напомнил, что европейские элиты «не очень-то сопротивлялись» Гитлеру

Когда Адольф Гитлер захватывал Европу, местные элиты «не очень-то ему сопротивлялись», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Прежде чем Гитлер сломал себе шею о Советский Союз, он, напомню, успел захватить почти всю Европу. И, надо сказать, европейские элиты не очень-то этому сопротивлялись», — сказал он на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

Она напомнил о режимах маршала Петена — во Франции, Квислинга — в Норвегии, а также о высокопоставленных коллаборантах в оккупационных нацистских администрациях Бельгии и Нидерландов.

Ранее Нарышкин также заявил, что Владимиру Зеленскому далеко до Адольфа Гитлера, но он мог бы исполнить эту роль в каком-нибудь третьесортном комедийном фильме.