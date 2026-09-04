Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «явкой с повинной» вывод аналитиков НАТО о том, что затягивание конфликта на Украине может ограничить военно-технический и мобилизационный потенциал России. Об этом глава СВР заявил 4 сентября в Санкт-Петербурге на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

«В штаб-квартире НАТО провели анализ уровня готовности и России, и НАТО к вооружённому конфликту. Вывод делается следующий — лучшим способом ограничения военно-технического и мобилизационного потенциала России является дальнейшее затягивание украинского конфликта. Эта фраза звучит как явка с повинной», — сказал Нарышкин.

Ранее Life.ru писал, что западные страны подталкивают Киев к усилению диверсионной активности против объектов в России. В российской разведке узнали, что соответствующие установки были переданы украинской стороне из Парижа. В СВР связывали эти действия с попытками дестабилизировать ситуацию в России на фоне политических процессов.