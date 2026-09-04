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Опубликовано 4 сентября, 06:13

«Уже ясно всему миру»: Кобяков поставил крест на надеждах Украины вступить в НАТО

Кобяков заявил о невозможности вступления Украины в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LarichD

Запад не станет принимать Украину в состав НАТО, поскольку страны альянса не готовы к такому шагу. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.

По словам Кобякова, перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс отсутствуют, а сам Запад, по его мнению, не намерен включать Киев в военный блок.

«Уже ясно миру: Запад никогда не включит никакую Украину ни в какое НАТО, если вообще эти структуры сохранятся», — сказал Кобяков.

Он также отметил, что будущее существующих международных структур остаётся неопределённым. При этом вопрос возможного членства Украины в НАТО на протяжении последних лет остаётся одной из ключевых тем международной повестки.

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Ранее в НАТО неоднократно заявляли, что вступление Украины в альянс не является ближайшей перспективой. В частности, на фоне саммита НАТО 2026 года отмечалось отсутствие в итоговых документах конкретных решений о приёме Киева в организацию.

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Владимир Озеров
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