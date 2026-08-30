Одной Гренландии мало: Советник Путина раскрыл большой план Трампа на Арктику

Интерес американского лидера Дональда Трампа к Гренландии мог быть частью более масштабной стратегии по усилению контроля США над Арктикой и созданию конкурента российскому Северному морскому пути. Такую оценку дал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его версии, планы Вашингтона могли затрагивать не только крупнейший остров мира, но и Северо-Западный проход севернее Канады, а также европейскую часть Арктики вплоть до российских вод Баренцева моря.

«На самом деле был рассчитан на объединение под контролем США всей остальной Арктики», — заявил Кобяков ТАСС.

Советник президента считает, что получение контроля над этими направлениями позволило бы США попытаться сформировать альтернативный маршрут из Тихого океана в Северную Атлантику и конкурировать с российским Севморпутём. Для реализации такого сценария, по его оценке, Вашингтону потребовалась бы и поддержка скандинавских государств.

Сейчас этот проект, как полагает Кобяков, фактически отложен. В сложившейся ситуации Россия, по его мнению, получает дополнительные возможности укрепить конкурентные преимущества Северного морского пути.

Значение Севморпути для России растёт одновременно с усилением внимания к безопасности арктической транспортной артерии. В августе Life.ru сообщал о подготовке Мурманской области к возможным провокациям и пиратским атакам на Северном морском пути.