Дания призвала на службу порядка 1,6 тыс. новобранцев на фоне угрозы Гренландии

Дания призвала около 1,6 тысячи новобранцев на фоне заявлений США о Гренландии, сообщает Reuters. Часть военнослужащих направят непосредственно на автономный остров.

Призывники уже приступили к обновлённой 11-месячной службе. Военную реформу Копенгаген проводит в рамках программы по укреплению обороноспособности страны. По данным агентства, около 100 солдат проведут в Гренландии месяц. В дальнейшем власти намерены наращивать численность армии.

К 2033 году Дания рассчитывает увеличить ежегодное количество призывников до 7,5 тысячи человек.

Гренландия входит в состав королевства на правах автономной территории. Вопрос её безопасности регулируется в том числе соглашением, которое Копенгаген и Вашингтон заключили в 1951 году. Согласно договору, США обязались защищать остров от возможной агрессии. При этом американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией необходим Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

Ранее европейские чиновники обсуждали возможный кризис внутри НАТО на фоне заявлений США о Гренландии. Гренландия является автономной территорией Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США, что вызвало тревогу в Копенгагене и других европейских столицах. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости нарушения территориальной целостности.