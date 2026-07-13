Bloomberg: Европейские лидеры обсуждали сценарий войны с США за Гренландию

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали условия, при которых обязательства по НАТО могли бы потребовать от них вступить в военный конфликт с США. Причиной для таких дискуссий стали притязания Вашингтона на Гренландию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Гренландия является автономной территорией Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения острова к США, что вызвало тревогу в Копенгагене и других европейских столицах. Власти Дании и Гренландии предупредили Вашингтон о недопустимости нарушения территориальной целостности.

«Лидеры в Европе... готовились к немыслимому: что один член НАТО нападёт на другого, что раскололо бы альянс... Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, в какой момент их обязательства НАТО могут потребовать от них вступить в бой против США», — говорится в сообщении агентства.

Ни одно из заявлений Трампа не вызвало такого беспокойства, как его слова о возможном применении военной силы для захвата Гренландии. Позже американский лидер отказался от этой идеи, но доверие союзников к Вашингтону было подорвано.

Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости передачи Гренландии (принадлежащей Дании) под контроль США. По данным СМИ, это вызвало разочарование у союзников, надеявшихся на конструктивный диалог, и поставило под сомнение его приверженность их обороне.