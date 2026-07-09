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9 июля, 02:15

Трамп связал вывод войск США из Европы со сделками по Гренландии и Ирану

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Вопрос о выводе дополнительных американских войск из Европы остаётся открытым. Президент США Дональд Трамп обсудил эту тему с журналистами на борту самолёта.

«Я пока не принял такого решения. Многое будет зависеть от Гренландии — удастся ли нам заключить хорошую сделку по Гренландии», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что ситуация во многом зависит и от Ирана. По его словам, Тегеран сейчас готов помочь, хотя делает это с опозданием. Трамп отметил, что масштабные боевые действия фактически прекратились, но окончательный расклад сил снова будет зависеть от иранской стороны.

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Ранее на саммите НАТО американский лидер потребовал передать Гренландию под контроль Соединённых Штатов. Этот остров принадлежит Дании. Подобные заявления вызвали разочарование у партнёров по альянсу. Дональд Трамп поднял тему Гренландии в первые же часы после прибытия в Анкару.

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Лия Мурадьян
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