Трамп связал вывод войск США из Европы со сделками по Гренландии и Ирану

Вопрос о выводе дополнительных американских войск из Европы остаётся открытым. Президент США Дональд Трамп обсудил эту тему с журналистами на борту самолёта.

«Я пока не принял такого решения. Многое будет зависеть от Гренландии — удастся ли нам заключить хорошую сделку по Гренландии», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что ситуация во многом зависит и от Ирана. По его словам, Тегеран сейчас готов помочь, хотя делает это с опозданием. Трамп отметил, что масштабные боевые действия фактически прекратились, но окончательный расклад сил снова будет зависеть от иранской стороны.

Ранее на саммите НАТО американский лидер потребовал передать Гренландию под контроль Соединённых Штатов. Этот остров принадлежит Дании. Подобные заявления вызвали разочарование у партнёров по альянсу. Дональд Трамп поднял тему Гренландии в первые же часы после прибытия в Анкару.