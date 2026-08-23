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23 августа, 14:12

В Мурманске готовятся к отражению пиратских атак на Севморпути

Обложка © Wikipedia / Tom Thiel. Flickr: Murmageddon

Обложка © Wikipedia / Tom Thiel. Flickr: Murmageddon

Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северный морской путь. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

«Мы всё это прекрасно понимаем и не просто ощетинились, а к этому готовимся. Понятно, что это борьба технологий, но смекалка и дух наших людей нам, безусловно, помогают. Конечно, готовимся, понимаем, что делать, и взаимодействуем», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что Северный морской путь активно развивается, в том числе на фоне напряжённой ситуации вокруг других крупных морских маршрутов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет зеркально реагировать на попытки захвата российских судов. Он охарактеризовал такие действия как пиратство и отметил, что ответные меры могут быть приняты в любой морской зоне, в том числе в Тихом океане.

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Наталья Афонина
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