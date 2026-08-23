В Мурманске готовятся к отражению пиратских атак на Севморпути

Мурманская область готовится к возможным пиратским атакам на Северный морской путь. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

«Мы всё это прекрасно понимаем и не просто ощетинились, а к этому готовимся. Понятно, что это борьба технологий, но смекалка и дух наших людей нам, безусловно, помогают. Конечно, готовимся, понимаем, что делать, и взаимодействуем», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что Северный морской путь активно развивается, в том числе на фоне напряжённой ситуации вокруг других крупных морских маршрутов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет зеркально реагировать на попытки захвата российских судов. Он охарактеризовал такие действия как пиратство и отметил, что ответные меры могут быть приняты в любой морской зоне, в том числе в Тихом океане.