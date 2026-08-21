Пираты захватили два судна с 30 моряками у Йемена и Сомали

Пираты захватили два коммерческих судна с 30 моряками на борту у берегов Йемена и Сомали. Среди членов экипажей — 22 гражданина Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальные данные и сомалийские власти.

Первым в руки нападавших попало грузовое судно M/V LUTUF под флагом Камеруна. Его захватили 17 августа у побережья Пунтленда в Сомали. На борту находились десять человек: шестеро индийцев, граждане Турции и Грузии, а также двое сербских охранников.

По данным Associated Press, LUTUF перевозил турецкое оружие, средства связи и спутниковое оборудование, предназначенные для турецкого военного учебного центра в Могадишо. Судно захватили восемь вооружённых человек и направили в сторону побережья региона Нугал. Информация о состоянии экипажа пока не подтверждена.

Второе нападение произошло 20 августа в Аденском заливе. Шесть вооружённых людей поднялись на танкер SIBU 1 под флагом Эритреи и, взяв судно под контроль, изменили его курс в сторону Сомали. Инцидент подтвердил британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO.

На SIBU 1 находились 20 человек: 16 граждан Индии, по одному гражданину Сирии, Судана и Ирака, национальность ещё одного моряка уточняется. По данным индийской морской администрации, после нападения экипаж числился в безопасности, однако его текущее положение остаётся неизвестным.

Захваты произошли на фоне нового всплеска пиратской активности у берегов Африканского Рога. Ранее Life.ru рассказывал о захвате пиратами нефтяного танкера Honour 25 с 17 членами экипажа у берегов Сомали.