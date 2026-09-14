Рютте заявил о секретных мерах НАТО по «противодействию» России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть различные варианты «противодействия» России, часть из которых не будет раскрываться публично. Такое заявление он сделал журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о якобы исходящих от Москвы «гибридных угрозах».

«Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чём они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также заявил, что одним из направлений действий альянса останется поддержка Украины. По его словам, страны блока должны не сокращать, а наращивать её.

Заявление прозвучало на фоне активизации посреднических усилий Вашингтона по украинскому урегулированию. В начале сентября представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, после чего отправились в Киев.

Москва неоднократно заявляла о росте военной активности НАТО у российских границ. В Кремле подчёркивали, что Россия не угрожает странам альянса, однако будет реагировать на действия, которые сочтёт потенциально опасными для своих интересов.

Ранее Владимир Путин назвал бессмысленными и провокационными предположения о планах России атаковать Европу или вступить в конфликт с НАТО. На встрече с руководителями мировых информагентств президент с юмором задался вопросом о логике подобных действий и заявил, что «никакого смысла» в этом для Москвы нет.