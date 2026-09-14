Жёсткие антироссийские заявления премьера Польши Дональда Туска и главы польского МИД Радослава Сикорского о возможности конфликта с Россией и необходимости сбивать российские ракеты над Украиной указывают на планы НАТО завладеть северо-западом России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По его мнению, в альянсе видят, что российские вооружённые силы связаны в зоне специальной военной операции. Поэтому Запад помогает Украине оружием, деньгами и инструкторами, рассчитывая, что сможет легко получить контроль над северо-западными территориями России.

«Я думаю, что мы, безусловно, этого не допустим. Но эти разговоры не беспочвенны. Они, безусловно, информационно работают на своё население, готовя его к войне», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Соболев считает, что Польша выступает в авангарде антироссийской риторики стран НАТО, которые ведут подготовку к войне с Россией. По его словам, такие заявления не стоит воспринимать как пустую угрозу — они являются частью информационной подготовки.

На этом фоне Москве необходимо победой завершить СВО до того момента, когда НАТО будет готово к боевым действиям, считает депутат.