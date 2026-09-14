«Мы этого не допустим»: В Госдуме заявили о планах НАТО завладеть северо-западом России
Депутат Соболев заявил, что НАТО планирует завладеть северо-западной частью РФ
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Жёсткие антироссийские заявления премьера Польши Дональда Туска и главы польского МИД Радослава Сикорского о возможности конфликта с Россией и необходимости сбивать российские ракеты над Украиной указывают на планы НАТО завладеть северо-западом России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По его мнению, в альянсе видят, что российские вооружённые силы связаны в зоне специальной военной операции. Поэтому Запад помогает Украине оружием, деньгами и инструкторами, рассчитывая, что сможет легко получить контроль над северо-западными территориями России.
«Я думаю, что мы, безусловно, этого не допустим. Но эти разговоры не беспочвенны. Они, безусловно, информационно работают на своё население, готовя его к войне», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».
Соболев считает, что Польша выступает в авангарде антироссийской риторики стран НАТО, которые ведут подготовку к войне с Россией. По его словам, такие заявления не стоит воспринимать как пустую угрозу — они являются частью информационной подготовки.
На этом фоне Москве необходимо победой завершить СВО до того момента, когда НАТО будет готово к боевым действиям, считает депутат.
Ранее Сикорский заявил, что Польша якобы смогла бы «довольно быстро» победить Россию в случае прямого столкновения. Свой прогноз глава польского МИД объяснил превосходством НАТО в авиации и высокоточном вооружении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему, назвав такие заявления «русофобией головного мозга».
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