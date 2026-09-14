Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября, 13:20

Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ-29

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Польские военные могли случайно сбить украинский истребитель МиГ-29 30 июля. Об этом заявил оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Иренеуш Новак в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, в тот день российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, после чего за объектом начала следить польская авиация. В районе границы одновременно находился украинский самолёт.

Новак отметил, что польские военные и пилот F-16 не могли точно идентифицировать второй объект, который двигался рядом с границей. При этом украинский МиГ-29 также отслеживали польские средства противовоздушной обороны.

«Существовал риск, что мог произойти дружественный огонь, тем более что этот МиГ отслеживался не только нашим F-16, но и некоторыми из наших комплексов противовоздушной обороны», — заявил командующий.

Он добавил, что в случае нарушения украинским самолётом воздушного пространства Польши военным пришлось бы принимать решение о возможном применении оружия.

После инцидента Варшава попросила Киев заранее информировать польскую сторону о передвижениях своей авиации возле границы.

Ювелирно в цель: «Герань» сожгла МиГ-29 ВСУ дотла на аэродроме под Киевом
Ювелирно в цель: «Герань» сожгла МиГ-29 ВСУ дотла на аэродроме под Киевом

МиГ-29 остаются одними из основных боевых самолётов украинской военной авиации. В Минобороны России ранее неоднократно заявляли об ударах по военным аэродромам и объектам авиационной инфраструктуры Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar