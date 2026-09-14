Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ-29

Польские военные могли случайно сбить украинский истребитель МиГ-29 30 июля. Об этом заявил оперативный командующий Вооружёнными силами Польши Иренеуш Новак в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его словам, в тот день российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, после чего за объектом начала следить польская авиация. В районе границы одновременно находился украинский самолёт.

Новак отметил, что польские военные и пилот F-16 не могли точно идентифицировать второй объект, который двигался рядом с границей. При этом украинский МиГ-29 также отслеживали польские средства противовоздушной обороны.

«Существовал риск, что мог произойти дружественный огонь, тем более что этот МиГ отслеживался не только нашим F-16, но и некоторыми из наших комплексов противовоздушной обороны», — заявил командующий.

Он добавил, что в случае нарушения украинским самолётом воздушного пространства Польши военным пришлось бы принимать решение о возможном применении оружия.

После инцидента Варшава попросила Киев заранее информировать польскую сторону о передвижениях своей авиации возле границы.

МиГ-29 остаются одними из основных боевых самолётов украинской военной авиации. В Минобороны России ранее неоднократно заявляли об ударах по военным аэродромам и объектам авиационной инфраструктуры Украины.