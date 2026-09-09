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Опубликовано 9 сентября, 17:24

В Минобороны подтвердили уничтожение МиГ-29 на аэродроме под Киевом

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Обложка © ТАСС / Михаил Палинчак

Российские операторы беспилотников дальнего действия уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолёт находился непосредственно на территории аэродрома. Для поражения цели применили ударный БПЛА дальнего действия. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля. На записи зафиксирован момент удара по МиГ-29.

ВС РФ уничтожили дронами два МиГ-29 ВСУ на аэродроме
ВС РФ уничтожили дронами два МиГ-29 ВСУ на аэродроме

Ранее Life.ru показал удар «Герани» по украинскому МиГ-29 на аэродроме под Киевом. На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксировано поражение истребителя

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Полина Никифорова
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