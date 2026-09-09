В Минобороны подтвердили уничтожение МиГ-29 на аэродроме под Киевом

Российские операторы беспилотников дальнего действия уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, самолёт находился непосредственно на территории аэродрома. Для поражения цели применили ударный БПЛА дальнего действия. Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля. На записи зафиксирован момент удара по МиГ-29.

Ранее Life.ru показал удар «Герани» по украинскому МиГ-29 на аэродроме под Киевом. На опубликованных кадрах объективного контроля зафиксировано поражение истребителя