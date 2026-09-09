Ювелирно в цель: «Герань» сожгла МиГ-29 ВСУ дотла на аэродроме под Киевом

Российские военные сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Васильков в Киевской области. Удар по самолёту нанёс беспилотник «Герань», следует из сообщения подразделения беспилотных сил ВС РФ.

Российские военные сообщили об уничтожении МиГ-29 ВСУ под Киевом. Видео © Telegram/ 50 оБр БПС ВГК ВС РФ "Варяг"

Перед атакой военные провели разведку территории аэродрома. Самолёт обнаружили после того, как он зашёл на посадку. По данным российской стороны, операторы зафиксировали характерную тепловую сигнатуру МиГ-29. После обнаружения цели было принято решение нанести удар.

Для поражения истребителя применили ударный БПЛА «Герань». На опубликованных кадрах объективного контроля показан момент попадания по самолёту.

В конце июня российское Минобороны сообщало об уничтожении двух МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Тогда для ударов по самолётам также применялись беспилотники «Герань», а один из истребителей, по данным ведомства, находился на заправке.