Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 02:54

Лавров заявил, что его ошарашили милитаристские амбиции Мерца

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о превращении страны в главную военную силу Европы «ошарашило» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Я был просто ошарашен. Мы видели, как в Германии возрождаются метастазы нацизма. Но когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен», — сказал Лавров.

Министр обратил особое внимание на слово «снова», использованное канцлером. По его словам, в Германии вновь проявляются идеи национального и расового превосходства. Он выразил сожаление, что Мерц может не осознавать значения собственных слов, и назвал происходящее опасным для Европы.

Лавров назвал страх ЕС перед «завоеванием» РФ больным воображением
Лавров назвал страх ЕС перед «завоеванием» РФ больным воображением

Ранее Фридрих Мерц заявил, что расходы Германии на оборону сейчас важнее дальнейшего увеличения родительских пособий. Канцлер признал, что бундесвер пока не соответствует необходимым стандартам боеготовности. В связи с этим Германия намерена увеличить финансирование армии в ближайшие годы. Мерц подчеркнул, что значительная часть дополнительных расходов будет покрыта за счёт займов. Однако он выразил уверенность, что эти инвестиции принесут результаты в будущем.

Главные новости о политике Германии, НАТО и европейской безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar