Лавров заявил, что его ошарашили милитаристские амбиции Мерца

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о превращении страны в главную военную силу Европы «ошарашило» главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Я был просто ошарашен. Мы видели, как в Германии возрождаются метастазы нацизма. Но когда канцлер Мерц заявил, что он сделает Германию главной военной силой в Европе снова, я просто был ошарашен», — сказал Лавров.

Министр обратил особое внимание на слово «снова», использованное канцлером. По его словам, в Германии вновь проявляются идеи национального и расового превосходства. Он выразил сожаление, что Мерц может не осознавать значения собственных слов, и назвал происходящее опасным для Европы.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что расходы Германии на оборону сейчас важнее дальнейшего увеличения родительских пособий. Канцлер признал, что бундесвер пока не соответствует необходимым стандартам боеготовности. В связи с этим Германия намерена увеличить финансирование армии в ближайшие годы. Мерц подчеркнул, что значительная часть дополнительных расходов будет покрыта за счёт займов. Однако он выразил уверенность, что эти инвестиции принесут результаты в будущем.