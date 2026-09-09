Хранилища полупустые, но газа хватит: Мерц старается успокоить немцев перед зимой
Мерц заявил, что Германия обеспечена газом на предстоящую зиму
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что энергоснабжение страны предстоящей зимой будет обеспечено, несмотря на низкую заполненность газовых хранилищ.
«Мы получаем чёткие указания на то, что энергоснабжение, в частности газоснабжение, в течение зимы в Германии обеспечено. И именно на этом федеральное правительство строит свою стратегию снабжения», — сказал Мерц, выступая в Бундестаге.
При этом канцлер отверг предложение АдГ организовать срочные государственные закупки топлива. По его мнению, такой шаг спровоцировал бы скачок цен на рынке и в конечном итоге ударил бы по потребителям.
Мерц также признал серьёзные ошибки в прежней энергетической политике ФРГ. В частности, он назвал неверной последовательность, при которой электростанции, особенно атомные, закрывались ещё до появления достаточных резервных мощностей.
При этом канцлер заверил, что нынешнее правительство корректирует прежний курс и намерено обеспечить стране устойчивое энергоснабжение. Власти ФРГ, в частности, рассчитывают на развитие новых газовых генерирующих мощностей.
В конце августа европейский газовый рынок столкнулся с опасениями из-за низких запасов перед зимой. В Германии хранилища тогда были заполнены примерно наполовину, а власти рассчитывали увеличить объём запасов к началу отопительного сезона.
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