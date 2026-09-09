Хранилища полупустые, но газа хватит: Мерц старается успокоить немцев перед зимой

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что энергоснабжение страны предстоящей зимой будет обеспечено, несмотря на низкую заполненность газовых хранилищ.

«Мы получаем чёткие указания на то, что энергоснабжение, в частности газоснабжение, в течение зимы в Германии обеспечено. И именно на этом федеральное правительство строит свою стратегию снабжения», — сказал Мерц, выступая в Бундестаге.

При этом канцлер отверг предложение АдГ организовать срочные государственные закупки топлива. По его мнению, такой шаг спровоцировал бы скачок цен на рынке и в конечном итоге ударил бы по потребителям.

Мерц также признал серьёзные ошибки в прежней энергетической политике ФРГ. В частности, он назвал неверной последовательность, при которой электростанции, особенно атомные, закрывались ещё до появления достаточных резервных мощностей.

При этом канцлер заверил, что нынешнее правительство корректирует прежний курс и намерено обеспечить стране устойчивое энергоснабжение. Власти ФРГ, в частности, рассчитывают на развитие новых газовых генерирующих мощностей.

В конце августа европейский газовый рынок столкнулся с опасениями из-за низких запасов перед зимой. В Германии хранилища тогда были заполнены примерно наполовину, а власти рассчитывали увеличить объём запасов к началу отопительного сезона.