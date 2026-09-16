Топливная тревога во Франции: Макрон бросил правительство на борьбу с дефицитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» для обеспечения страны топливом и сдерживания роста цен на фоне перебоев на заправках. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявления французских властей.

По официальным данным на утро 16 сентября, трудности с наличием хотя бы одного вида бензина или дизеля испытывали около 9% французских АЗС. Накануне ситуация была напряжённее — доля проблемных заправок доходила примерно до 13%.

В правительстве заявили, что в ближайшие дни и недели намерены обеспечить необходимые объёмы поставок, в том числе за счёт закупок у других стран. Одновременно власти хотят добиться снижения цен или хотя бы ограничить темпы их дальнейшего роста.

Одним из вариантов рассматривается более гибкое регулирование на уровне Евросоюза. Речь, в частности, идёт о возможном смягчении отдельных требований, затрагивающих работу нефтеперерабатывающих заводов.

Тем временем дороговизна топлива уже вылилась в акции протеста. Рыбаки на юге Франции блокировали нефтяные объекты, требуя реакции властей на рост расходов, а в соцсетях распространяются призывы к новым протестам на фоне разговоров о возможном возвращении движения «жёлтых жилетов».

Рост цен стал одной из главных причин недовольства автомобилистов. По данным французских СМИ, 15 сентября средняя стоимость бензина SP95-E10 достигла 2,15 евро за литр, превысив прежний максимум 2022 года.

Напомним, бензин во Франции подорожал до исторического максимума. К 12 сентября литр популярного SP95-E10 стоил в среднем €2,131, а дизель приблизился к €2,31 за литр.