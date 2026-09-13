Рейтинг Макрона во Франции рухнул до рекордно низких 16%

Популярность президента Франции Эмманюэля Макрона рухнула до минимума за всё время его пребывания у власти. Работу главы государства положительно оценивают лишь 16% французов, следует из свежего опроса Ipsos BVA для La Tribune Dimanche.

Недовольны деятельностью Макрона 81% респондентов. Исследователи отмечают, что позиции президента особенно сильно пошатнулись среди его собственной политической базы.

Среди сторонников президентского большинства работу Макрона одобряют 53% опрошенных. По сравнению с предыдущей волной исследования показатель обвалился сразу на 19 процентных пунктов.

У сторонников «Непокорившейся Франции» рейтинг главы государства составляет 20%, среди социалистов — 18%, а у сторонников «Экологов» — 15%. Самый низкий результат зафиксирован среди избирателей «Национального объединения» — там действия Макрона положительно оценивают только 6%.

Не лучше складывается ситуация и для премьер-министра Себастьена Лекорню: его работу одобряют 20% французов, тогда как отрицательно оценивают 70%. Ipsos BVA отмечает сильное падение популярности обоих руководителей исполнительной власти.

Исследование проводилось 9–10 сентября среди тысячи совершеннолетних жителей Франции. Максимальная заявленная статистическая погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

Ранее Эмманюэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому дополнительные поставки ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО. Французский лидер заявил о намерении и дальше усиливать поддержку Киева.