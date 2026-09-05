Космический саммит Макрона разваливается ещё до старта

Космический саммит, который пройдёт в Париже 9–10 сентября, может стать одним из самых проблемных мероприятий, организованных президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К такому выводу пришли собеседники Politico, знакомые с подготовкой встречи.

Ситуацию осложнил отказ от участия двух крупных американских компаний — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Кроме того, участники подготовки рассказали изданию о проблемах с организацией, отсутствии необходимой координации и неопределённости относительно конечных целей мероприятия.

Один из представителей космической отрасли после августовского брифинга охарактеризовал подготовку крайне негативно, назвав предстоящий саммит худшим из организованных Макроном из тех, которые ему доводилось видеть.

Другой участник заявил, что подготовка отстаёт от графика, а взаимодействия с ключевыми представителями европейского космического сектора фактически не было. При этом, по его словам, остаётся неясным, какой именно результат должен продемонстрировать саммит.

Отдельную неловкость ситуации, как отмечает Politico, создало решение Белого дома использовать отказ американских компаний от участия в политическом контексте против Макрона. Собеседники издания увидели в происходящем дипломатические просчёты французской стороны.

Саммит должен объединить международное сообщество для обсуждения регулирования космической деятельности, конкурентоспособности, безопасности и освоения космоса. Макрон рассчитывает сохранить за Францией и Европой значимое место среди космических держав и добиться большей независимости от США в сфере запусков и спутниковой связи.

В Елисейском дворце при этом преуменьшают значение отсутствия SpaceX и Blue Origin. Представитель администрации президента заявил, что если отдельные страны или компании не хотят участвовать, это в определённом смысле является их потерей. По его словам, американский бизнес всё же будет представлен, в частности компанией Amazon Leo.

Ожидается, что по итогам встречи могут быть приняты декларации, касающиеся обмена научными данными, распределения радиочастот и борьбы с космическим мусором. Однако пока остаётся неопределённость относительно того, кто именно подпишет эти документы.

Участники подготовки также говорят о неясности со списком гостей, уровнем представительства и расписанием. Один из чиновников, работающих над декларацией по радиочастотам, допустил, что главной целью мероприятия для Елисейского дворца может быть демонстрация возможностей Франции. Логистику саммита собеседники Politico при этом назвали хаотичной.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом мог быть недоволен организацией форума без согласования с Трампом, а также приглашением на него китайской делегации. Это могло стать поводом для отказа SpaceX и Blue Origin от участия в мероприятии.