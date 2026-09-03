Компании Маска и Безоса отказались ехать в Париж на космический саммит

Четыре американские космические компании отказались от участия в международном саммите, который пройдёт в Париже 9–10 сентября. Среди них — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, сообщает Politico.

Также от участия в форуме отказались производитель ракет Stock Space и стартап Starcloud, занимающийся проектом создания космического дата-центра.

Компании уже официально уведомили организаторов о своём решении. В Париже связывают отказ американских участников с возможным давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

«Трудно не провести параллель с появившимися в прессе слухами о возможном воздействии Вашингтона на компании», — заявил неназванный французский чиновник.

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом мог быть недоволен организацией форума без согласования с Трампом, а также приглашением на мероприятие китайской делегации. Космический саммит в Париже должен стать площадкой для обсуждения развития отрасли, сотрудничества и новых технологических проектов.

Ранее Илон Маск в шутку поинтересовался стоимостью Великобритании после публикации о том, что он якобы собирается её купить. Поводом стала сатирическая заметка The Babylon Bee, утверждавшая, что Маск собирается приобрести страну, чтобы «вернуть гражданам свободу слова, которой они когда-то пользовались».