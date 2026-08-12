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Регион
12 августа, 07:44

«Сколько стоит?» Маск собрался прикупить Великобританию

Илон Маск в шутку спросил, во сколько ему обойдётся покупка Великобритании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Бизнесмен Илон Маск в шутку поинтересовался стоимостью Великобритании после публикации о том, что он якобы собирается её купить. Соответствующий комментарий предприниматель оставил в соцсети X.

Поводом стала сатирическая заметка The Babylon Bee, утверждавшая, что Маск собирается приобрести страну, чтобы «вернуть гражданам свободу слова, которой они когда-то пользовались». В ответ бизнесмен спросил: «Сколько стоит?»

Кстати, похожая реплика уже звучала от Маска задолго до приобретения Twitter. В 2017 году один из пользователей предложил ему купить соцсеть, а предприниматель ответил тем же вопросом о цене. Спустя пять лет бизнесмен приобрёл Twitter, который позднее переименовал в X.

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Кстати, в прошлом году Илон Маск призывал США «освободить» жителей Великобритании от деспотичного правительства. На момент публикации в голосовании приняли участие более 619 тысяч пользователей: 63% поддержали его позицию, 37% высказались против.

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Владимир Озеров
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