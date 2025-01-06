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6 января, 13:06

Илон Маск призывает США освободить Великобританию

Маск призвал США освободить народ Великобритании от деспотичного правительства

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск призвал США освободить народ Великобритании от «деспотичного правительства». Жёсткое заявление предприниматель оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его опросом с вариантами ответа «да» и «нет».

«Америка должна освободить народ Великобритании от деспотичного правительства», — написал Маск.

На данный момент в опросе приняли участие более 619 тысяч пользователей. 63% респондентов поддержали призыв Маска по освобождению британского народа. Оставшиеся 37% не согласны с обращением миллиардера к властям США.

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Ранее Илон Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Кроме того, он накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера. В свою очередь, Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях.

Борис Эльфанд
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