Илон Маск призывает США освободить Великобританию

Американский миллиардер Илон Маск призвал США освободить народ Великобритании от «деспотичного правительства». Жёсткое заявление предприниматель оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его опросом с вариантами ответа «да» и «нет».

На данный момент в опросе приняли участие более 619 тысяч пользователей. 63% респондентов поддержали призыв Маска по освобождению британского народа. Оставшиеся 37% не согласны с обращением миллиардера к властям США.