Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек

Илон Маск призвал к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его соучастником массового изнасилования девочек. Свои обвинения американский предприниматель опубликовал в социальной сети Х.

Как пишет газета Telegraph, банда из мужчин-выходцев из стран Азии изнасиловала как минимум тысячу девочек в городе Телфорд. Отмечается, что никто не понёс ответственность за эти злодеяния из-за неспособности местной полиции и прокуратуры это остановить. На проблему в числе прочих обратил внимание Маск.

Бизнесмен напомнил, что для предъявления обвинений в серьёзных преступлениях таких, как изнасилование, полиции Великобритании требуется одобрение Королевской прокурорской службы. Кроме того, он выразил уверенность, что делу до сих пор не дали ход, чтобы не очернять имя Стармера, который, по мнению Маска, был главой этих банд. Согласно данным Telegraph, именно под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.