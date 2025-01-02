Маск накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера

Высказывания Илона Маска о федеральном президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере могут усугубить отношения между США и ФРГ. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Рольф Мютцених, его слова приводит издание Der Spiegel.

Мютцених прокомментировал публикацию Маска в социальной сети X, в которой предприниматель назвал Штайнмайера «антидемократическим тираном». По словам политика, такие высказывания направлены не только против президента Германии, но и против всех граждан страны.

Он подчеркнул, что Маск пересёк «границы между дружественными государствами», что может оказать негативное влияние на отношения между Германией и США.