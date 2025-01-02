Маск накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера
В партии Шольца заявили об угрозе отношениям США и ФРГ из-за высказываний Маска
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Высказывания Илона Маска о федеральном президенте Германии Франке-Вальтере Штайнмайере могут усугубить отношения между США и ФРГ. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Рольф Мютцених, его слова приводит издание Der Spiegel.
Мютцених прокомментировал публикацию Маска в социальной сети X, в которой предприниматель назвал Штайнмайера «антидемократическим тираном». По словам политика, такие высказывания направлены не только против президента Германии, но и против всех граждан страны.
Он подчеркнул, что Маск пересёк «границы между дружественными государствами», что может оказать негативное влияние на отношения между Германией и США.
Недавно Маск также допустил оскорбления в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Он назвал его болваном и предсказал его поражение на грядущих выборах. До этого он обозвал политика глупцом на фоне новостей о возможных досрочных выборах в ФРГ из-за распада коалиционного правительства.