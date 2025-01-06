«Удар в подреберье»: Пушков объяснил, как Маск шокировал всю Германию

Решение американского миллиардера Илона Маска провести интервью с сопредседателем АдГ Алис Вайдель станет ударом для политиков Германии, уверен глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он назвал предпринимателя главным идеологом избранного президента США Дональда Трампа.

«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке, а Илон Маск, что уже очевидно, становится главным идеологом команды Трампа», — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

По его словам, Маск выражает взгляды самого Трампа, который затрудняется делать это лично. Сенатор подчеркнул, что предприниматель сегодня открыто поддерживает правые силы не только в Германии, но и в Великобритании, причём делает это «в пику тамошней псевдооппозиции», проводящей политику Сороса.