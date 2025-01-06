«Удар в подреберье»: Пушков объяснил, как Маск шокировал всю Германию
Пушков: Интервью Маска с сопредседателя АдГ станет ударом для политиков Германии
Илон Маск. Фото © Shutterstock / Anna Moneymaker
Решение американского миллиардера Илона Маска провести интервью с сопредседателем АдГ Алис Вайдель станет ударом для политиков Германии, уверен глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. Он назвал предпринимателя главным идеологом избранного президента США Дональда Трампа.
«9 января Илон Маск намерен провести стриминг с главой АдГ Алис Вайдель. Это, конечно, удар в подреберье немецкой политической системы. Политкорректная Германия в шоке, а Илон Маск, что уже очевидно, становится главным идеологом команды Трампа», — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
По его словам, Маск выражает взгляды самого Трампа, который затрудняется делать это лично. Сенатор подчеркнул, что предприниматель сегодня открыто поддерживает правые силы не только в Германии, но и в Великобритании, причём делает это «в пику тамошней псевдооппозиции», проводящей политику Сороса.
«Псевдо» — поскольку и ХДС, и тори — это те же либералы, что там уже находятся у власти, только вид сбоку. Ничего консервативного ни в ХДС, ни в британских тори давно уже не осталось — обе партии проводят подходы «коллективного Сороса» и готовы растворить свои нации в «глобальном человечестве», заселив свои страны выходцами из афро-азиатского мира», — заявил парламентарий.
Напомним, Илон Маск назвал канцлера Германии болваном и предрёк ему поражение на выборах. В ответ Олаф Шольц окрестил Маска троллем в соцсетях. Кроме того, создатель Spase X обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. А ещё миллиардер высмеял присуждение президентской медали Свободы Соросу.