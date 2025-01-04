«Это пародия»: Маск высмеял присуждение президентской медали Свободы Соросу
Маск назвал пародией присуждение Соросу президентской медали Свободы
Илон Маск и Джордж Сорос. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO / Wikipedia / World Economic Forum
Американский предприниматель Илон Маск осудил решение президента США Джо Байдена вручить медаль Свободы миллиардеру Джорджу Соросу. Основатель космической компании SpaceX назвал включение основателя фонда «Открытого общества» в список награждённых пародией.
«Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия», — прокомментировал Маск решение президента Штатов в соцсети Х.
Кстати, в России фонд Сороса признан нежелательной организацией, которая представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
Напомним, что ранее Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — президентскую медаль Свободы. Среди награждённых музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, актёр Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актёр Дензел Вашингтон, а также главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур.