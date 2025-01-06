Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал публичные оскорбления американского предпринимателя и основателя космической компании SpaceX Илона Маска. По словам политика, миллиардер — всего лишь тролль в социальных сетях.

«Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим. В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля», — приводит слова Шольца издание Stern.

Канцлер заявил, что политику социал-демократов с 19 века публично ругают богатые медиамагнаты, поэтому в выпадах бизнесмена нет ничего нового. По его мнению, опасения вызывают скорее не оскорбления Маска, а его поддержка партии АдГ («Альтернатива для Германии»), которая, по словам политика, «проповедует сближение с Россией» и «хочет ослабления трансатлантических отношений».

Кроме того, Шольц прокомментировал заявление предпринимателя о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер является тираном. По словам канцлера, в ФРГ всё основано на воле граждан, а не на «вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США».