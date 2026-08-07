Пора договариваться: Маск послал Фёдорова куда подальше с просьбами включить Starlink над РФ

Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в окружении экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Сам он обращался к миллиардеру с соответствующим запросом. По данным журнала, бизнесмен считает, что пора заключать сделку и прекращать конфликт.

«На данный момент положительного решения нет, Илон постоянно повторяет, что пора заключать сделку», — приводит издание комментарий источника.

Ранее Life.ru уже писал о просьбе Зеленского задействовать Starlink для ударов вглубь России. В то время поступила информация, что Маск не стал проводить очную встречу, а Трамп, в свою очередь, не предоставил Киеву содержательных гарантий. Кроме того, американский лидер отклонил запрос на поставку трёх сотен зенитных ракет к Patriot. Что касается разрешений на передачу ракетных вооружений, он дал понять, что финальное решение ещё не принято.