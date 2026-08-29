Маск против OpenAI: Миллиардер обвинил руководство компании в краже
Илон Маск обвинил руководство OpenAI в краже некоммерческой организации
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Американский бизнесмен Илон Маск резко высказался о руководстве OpenAI, обвинив главу компании Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана в том, что они «украли» некоммерческую организацию. Поводом стало решение OpenAI прекратить сотрудничество с Cursor — компанией, которая недавно перешла под контроль SpaceX.
В своём посте в соцсети X Маск назвал Альтмана и Брокмана «абсолютно ненадёжными» и даже исказил их имена, намекнув на «мошенничество».
Cursor — это инструмент для программистов, который работает не только с моделями OpenAI, но и с другими разработками. OpenAI заявила, что больше не может сотрудничать с Cursor, так как не уверена, что SpaceX будет соблюдать условия использования их технологий.
Один из основателей Cursor, который теперь работает в SpaceX, сообщил, что стороны обсуждают ситуацию. Он подчеркнул, что они долго сотрудничали с OpenAI и доверяли ей. До этого SpaceX договорилась о покупке разработчика Cursor за 60 миллиардов долларов акциями, сделка закрылась в августе.
Ранее сообщалось, что OpenAI представила ChatGPT for Teens — отдельный режим ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет. Подростки будут автоматически попадать в него, если укажут соответствующий возраст или система определит, что пользователю меньше 18 лет.
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