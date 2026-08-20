OpenAI планирует провести первичное размещение акций в 2027 году

OpenAI рассчитывает провести первичное размещение акций и получить статус публичной компании в 2027 году. При этом сроки могут измениться, если бизнес компании продолжит расти ускоренными темпами. Об этом CNBC рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар.

По словам Фрайар, IPO рассматривается не как конечная цель, а как новый способ привлечения капитала. Она также отметила, что после мартовского привлечения $122 млрд финансовые возможности компании существенно расширились.

Как сообщает CNBC, ещё в июне OpenAI конфиденциально передала документы для подготовки IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При этом Фрайар призвала сотрудников не переживать из-за возможного более раннего выхода на биржу конкурента Anthropic, подчеркнув, что OpenAI придерживается собственной стратегии.

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