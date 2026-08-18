OpenAI запустила GPT для подростков с усиленной защитой и контролем родителей

OpenAI представила ChatGPT for Teens — отдельный режим ChatGPT для пользователей от 13 до 17 лет. Подростки будут автоматически попадать в него, если укажут соответствующий возраст или система определит, что пользователю меньше 18 лет, пишет Techcrunch.

Одним из главных нововведений стал Study Mode. Вместо готового ответа нейросеть должна задавать наводящие вопросы и разбирать задачу поэтапно, чтобы школьник самостоятельно пришёл к решению.

Кроме того, ChatGPT попытается распознавать ситуации, когда подросток хочет просто получить готовое решение домашней работы. В таком случае сервис покажет напоминание и предложит перейти в учебный режим. Также появятся тесты и наглядные материалы для объяснения сложных тем.

Родители смогут управлять частью настроек, устанавливать «тихие часы», получать отдельные уведомления о серьёзных рисках и выбирать, должен ли Study Mode использоваться по умолчанию. При этом обычного доступа к перепискам подростка родительский аккаунт не получает.

Для несовершеннолетних также по умолчанию действуют дополнительные ограничения на потенциально опасный или неподходящий по возрасту контент. Запуск происходит на фоне критики безопасности ИИ-чатботов и судебных исков, связанных в том числе с их взаимодействием с несовершеннолетними.

При этом TechCrunch отмечает, что пока неясно, насколько легко подростки смогут обходить новые ограничения на практике.

А ранее Life.ru писал, что в Китае людям платят до $700 за использование их лиц в ИИ-рекламе и сериалах. Специальные платформы предлагают пользователям сдавать внешность для цифрового контента. Механизм напоминает работу фотостоков: человек предоставляет свои изображения и получает вознаграждение за их использование.