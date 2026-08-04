«Продам лицо, дорого»: В Китае запустили сервисы по аренде лиц для ИИ-рекламы и сериалов

В Китае появился новый рынок услуг, где обычные люди могут получать деньги за передачу прав на использование своей внешности. Их лица применяют в рекламе, видеоиграх и коротких сериалах, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Reporting Global Tech Stories

В Китае людям платят до $700 за использование их лиц в ИИ-рекламе и сериалах. Фото © ncaigc.com

Специальные платформы предлагают пользователям сдавать внешность для цифрового контента. Механизм напоминает работу фотостоков: человек предоставляет свои изображения и получает вознаграждение за их использование. Размер выплат зависит от условий соглашения и самой площадки. По данным рынка, гонорары могут составлять от 15 до 700 долларов.

Главными заказчиками стали создатели микродрам — коротких вертикальных сериалов, которые набирают популярность в Китае. Для таких проектов достаточно выбрать подходящий типаж, а детали образа — движения, одежду, эмоции и окружение — создаёт искусственный интеллект. При этом от участников не требуется актёрский опыт. Сервисы подбирают людей по внешним параметрам, включая возраст, пол и особенности внешности.

Представители индустрии отмечают, что для производства ИИ-контента нужны самые разные лица: от привлекательных исполнителей главных ролей до людей с необычной внешностью или возрастными особенностями. По данным специалистов, только за первый квартал 2026 года в Китае выпустили около 128 тысяч микродрам, причём более 95% из них создавались с применением технологий искусственного интеллекта.

Ранее в Сан-Франциско начали тестировать сервис уборки с использованием гуманоидных роботов. Стартап Tau Robotics запустил программу, в рамках которой человекоподобные машины выполняют бытовые задачи в квартирах и офисах клиентов. Стоимость услуги составляет около 30 долларов в час, однако пока воспользоваться ей могут только участники закрытого тестирования.