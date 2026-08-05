Минюст США оштрафовал OpenAI на $3,2 млн за дискриминацию американцев при найме

Создатель ChatGPT влетел на крупный штраф за хитрую схему найма. Министерство юстиции США уличило OpenAI и её дочернюю компанию Statsig в дискриминации американских соискателей.

Целью было набрать мигрантов с временными рабочими визами. Чтобы этого добиться, вакансии не размещали на общедоступных платформах, отклики принимали исключительно по бумажной почте, а информацию о поиске транслировали по радио глубокой ночью.

Конспирация не помогла. OpenAI вину не признала, но согласилась перестроить систему найма, перейти на электронные заявки и передать кадровые процессы под надзор Минюста. Поиск по национальному признаку обошёлся компании в $1,2 миллиона штрафа и ещё $2 миллиона компенсаций пострадавшим соискателям.

На днях Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против Apple за невыполнение требований по устранению дискриминации российских цифровых сервисов на iOS. Компания лишь частично выполнила предписание: с 27 июля в новой версии появилась возможность установки отечественной поисковой системы, но остальные пункты — в том числе предустановка российского софта на iPhone и iPad — проигнорированы. Ранее ведомство требовало обеспечить работу с поисковиками из РФ или стран ЕАЭС, однако по умолчанию на устройствах Apple стояла иностранная система.