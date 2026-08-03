Пока Дудь* снимал ролики, бизнес шёл: Жена журналиста заработала миллионы на релокантах в Испании

Супруга журналиста Юрия Дудя* Ольга после переезда в Испанию стала совладелицей языковой школы Freeda, ориентированной на россиян, уехавших за границу. По данным SHOT, с момента запуска проекта она могла заработать не менее 9 млн рублей.

Жена Юрия Дудя* стала совладелицей языковой школы в Барселоне и заработала 9 млн. Фото © Telegram / SHOT

Ольга Дудь вошла в число владельцев школы в августе 2022 года, вскоре после переезда семьи в Испанию. Помимо доли в компании, она заняла должность административного директора FREEDA LANGUAGE SPACE. Проект был рассчитан на релокантов. Клиентам предлагали ускоренное изучение испанского и других иностранных языков, помощь в оформлении виз, а также обещали содействие в построении карьеры после переезда в Европу.

Стоимость полного курса составляла около 4 тысяч евро, что эквивалентно примерно 370 тысячам рублей. При этом пользователи могли получить скидку в размере 10%, воспользовавшись промокодом DUD, который упоминался в публикациях Юрия Дудя*. Именно после того, как Ольга стала совладелицей бизнеса, языковую школу начали активно продвигать в роликах журналиста. При этом имя супруги не размещалось на официальном сайте проекта, а сама она старалась не афишировать своё участие в компании.

Напомним, что в 2022 году Юрий Дудь*, по его данным, переоформил на супругу дом площадью 250 квадратных метров в Новой Москве стоимостью около 75 млн рублей. Кроме того, недавно Ольга приняла участие в розыгрыше футбольных мячей испанской Ла Лиги от компании Panini и стала победительницей.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что направила более 43 тысяч рублей, взысканных с Юрия Дудя* по решению суда, на поддержку российских военнослужащих. По её словам, деньги были перечислены в Общероссийский народный фронт. Мизулина отметила, что средства поступали от судебных приставов несколькими платежами в течение недели.

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