Дудь* намекнул на интервью с Дуровым, показав видео с голосистым комментатором ЧМ

Юрий Дудь* намекнул на возможное согласие основателя мессенджера Telegram Павла Дурова дать ему интервью. Блогер выложил в соцсетях видео с футбольным комментатором, подписав его фразой «Я, когда Павел Дуров согласился на интервью».

Комментатор Альфредо Мартинес радуется голу Испании в ворота Франции в полуфинале ЧМ-2026. Видео © X / Alfremartinezz

В ролике показана реакция комментатора Альфредо Мартинеса на гол испанского футболиста Педро Порро в ворота сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу. На кадрах журналист эмоционально радуется забитому мячу, трясет микрофон и выкрикивает имя игрока.

Ранее Дудь* рассказывал, что после отъезда из России рассматривал вариант переезда в США, однако в итоге отказался от этой идеи. Журналист отмечал, что с уважением относится к отдельным аспектам американской системы, включая суды и свободу слова, но саму страну не считал подходящим местом для жизни.

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