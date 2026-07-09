Сбежавший из России Дудь* рассказал, почему не захотел переезжать в США

Сбежавший из России блогер и журналист Юрий Дудь* рассказал, что после отъезда рассматривал возможность переезда в США, однако в итоге отказался от этой идеи. По его словам, Америка ему не близка как место для жизни.

В видео на YouTube Дудь* отметил, что уважает отдельные стороны американской системы — в частности, суды и свободу слова. При этом он признался, что сам уклад жизни в США никогда не казался ему идеальным.

«Я очень уважаю какие-то части американской государственности: суды, свободу слова и всё остальное, но как страна, устройство жизни, мне всегда она казалась и близко не идеальным местом», — заявил журналист.

По словам Дудя*, при переезде из России он мог выбрать США, поскольку с точки зрения оформления документов этот вариант был бы удобнее. Однако в итоге решил не связывать своё будущее с этой страной.

При этом блогер подчеркнул, что понимает роль США в мировой политике и ему интересно изучать, как устроено американское общество.

Ранее стало известно, что с Дудя* взыскали более 60 тысяч рублей штрафов. Среди причин были наказания за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в публикациях. В ноябре 2025 года суд заочно приговорил журналиста к одному году и десяти месяцам колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на три года.

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