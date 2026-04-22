С блогера-иноагента Дудя* взыскали более 60 тысяч рублей штрафов

Уехавшего из России блогера Юрия Дудя* продолжают настигать финансовые санкции на родине. Судебные приставы принудительно взыскали с него штрафов на сумму свыше 60 тысяч рублей. В эту сумму вошли наказания в том числе за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента в публикациях.

Несмотря на то, что большая часть долга уже погашена, полностью рассчитаться со всеми инстанциями Дудю* пока не удалось. Согласно документам, на 21 апреля у него остаётся задолженность в размере более 8 тысяч рублей. Один из штрафов (3,6 тысячи рублей) был выписан управлением Роскомнадзора по ЦФО, второй (4,1 тысячи) касается непосредственно нарушения порядка деятельности иноагента.

Основанием для столь серьёзного внимания со стороны закона стало систематическое игнорирование блогером требований маркировки своего контента. Будучи внесённым в реестр ещё в апреле 2022 года, он продолжал выпускать ролики без соответствующей пометки. Это привело к неоднократным административным штрафам, а затем и к уголовному преследованию.

В ноябре 2025 года суд заочно приговорил Дудя* к одному году и десяти месяцам колонии общего режима . Журналист был объявлен в межгосударственный розыск, а Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в интернете в течение трёх лет.

Ранее Life.ru писал, что связанную с Дудём* компанию «Рейкьявик» ликвидируют после блокировки счетов. Согласно разъяснениям, Федеральная налоговая служба направляла в банковские учреждения решения о блокировке, что в соответствии со статьёй 76 Налогового кодекса РФ полностью или частично ограничивает списание средств.

* Признан Минюстом РФ иностранными агентами.