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20 июля, 14:47

Дудь стал первым иноагентом, который задонатил на СВО

Мизулина направила взысканные с Дудя* 43 тысячи рублей на помощь бойцам СВО

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вадим Тараканов

Екатерина Мизулина сообщила, что направила на поддержку российских бойцов 43 432 рубля, поступившие ей от судебных приставов в рамках исполнения решения суда по иску к Юрию Дудю*.

Средства перечислили в Общероссийский народный фронт.

«Так Дудь стал первым иноагентом, который донатит на СВО», — иронично прокомментировала Мизулина.

По её словам, деньги поступали частями в течение последней недели. На опубликованной банковской справке указано одно из зачислений — 13 432 рубля 55 копеек. Операция была проведена 17 июля.

Речь идёт об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Дудя* выплатить Мизулиной 200 тысяч рублей, а Артемия Лебедева — 300 тысяч. Апелляционные жалобы ответчиков впоследствии оставили без удовлетворения.

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Ранее Life.ru сообщал о начале принудительного взыскания 200 тысяч рублей с Дудя* по иску Мизулиной. Исполнительное производство открыли после того, как блогер не перечислил назначенную судом компенсацию добровольно.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Марина Фещенко
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