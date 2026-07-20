Дудь стал первым иноагентом, который задонатил на СВО
Мизулина направила взысканные с Дудя* 43 тысячи рублей на помощь бойцам СВО
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, Вадим Тараканов
Екатерина Мизулина сообщила, что направила на поддержку российских бойцов 43 432 рубля, поступившие ей от судебных приставов в рамках исполнения решения суда по иску к Юрию Дудю*.
Средства перечислили в Общероссийский народный фронт.
«Так Дудь стал первым иноагентом, который донатит на СВО», — иронично прокомментировала Мизулина.
По её словам, деньги поступали частями в течение последней недели. На опубликованной банковской справке указано одно из зачислений — 13 432 рубля 55 копеек. Операция была проведена 17 июля.
Речь идёт об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Дудя* выплатить Мизулиной 200 тысяч рублей, а Артемия Лебедева — 300 тысяч. Апелляционные жалобы ответчиков впоследствии оставили без удовлетворения.
Ранее Life.ru сообщал о начале принудительного взыскания 200 тысяч рублей с Дудя* по иску Мизулиной. Исполнительное производство открыли после того, как блогер не перечислил назначенную судом компенсацию добровольно.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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