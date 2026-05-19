С Дудя* начали взыскивать долг по иску Мизулиной о защите чести

В Москве судебные приставы завели исполнительное производство против блогера Юрия Дудя*, с которого суд обязал взыскать сумму в 200 тысяч рублей в пользу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по иску о защите чести и деловой репутации. Об этом сказано в материалах дела.

Исполнительное производство инициировано 15 мая после завершения судебных разбирательств. Дудь* не стал добровольно исполнять обязательства. Блогер уехал из России в 2022 году и проживает в Испании.

Напомним, глава Лиги безопасного Интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя*. обвинив их в распространении негативных сведений о ней и её работе. Суд Москвы обязал выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей (200 тысяч рублей с Дудя*, и 300 — с Лебедева). При этом Мизулина изначально хотела получить с обидчиков 10 миллионов. Судебные разбирательства начались ещё весной 2025 года.

