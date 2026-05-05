«Выбор удобных гостей, реакция на чужое мнение»: Дудя* «пробили» в новом формате канала «Бывших не бывает»*

Российский проект «Бывших не бывает», посвящённый работе органов госбезопасности России, запустил новый видеопроект под названием «Пробить по базе». Формат посвящён профессиональному разбору публичных недоброжелателей Родины.

Экс-сотрудник ФСБ и психолог разобрали Дудя*.

Первым героем выпуска стал журналист Юрий Дудь*. В студии встретились бывший сотрудник ФСБ Руслан Угрюмов, психолог Марк Бартон и блогер Андрей Третьяков.

Разговор вышел за рамки обычной критики. Специалисты провели психологический анализ мимики, жестов, речевых оборотов, круга общения и биографических фактов оппозиционного блогера.

Они обратили внимание на то, как Дудь* подбирает удобных для себя гостей, даёт противоречивые интервью и болезненно реагирует на чужое мнение.

Ранее Life.ru писал, что Юрий Дудь* переводит безработному брату в Россию миллионы на жизнь. Выяснилось, что 39-летний интервьюер регулярно помогает старшему брату — 46-летнему Игорю. Ежемесячно он перечисляет ему по 70 тысяч рублей. Чтобы не привлекать внимание к своему иноагентскому статусу, переводы чаще всего проходят от имени супруги Ольги, хотя иногда Дудь* отправляет деньги и от себя.

