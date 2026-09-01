Вёл репортажи прямо с орбиты: Не стало японского журналиста-космонавта Тоёхиро Акиямы

На 85-м году жизни скончался Тоёхиро Акияма — первый японец, побывавший в космосе, и первый профессиональный журналист на орбите. О его смерти сообщил бывший коллега Акиямы по работе в СМИ, депутат верхней палаты японского парламента Хидэя Сугио, передаёт газета The Mainichi.

В 1990 году Акияма оказался в составе экипажа советской станции «Мир», хотя по профессии был журналистом телеканала TBS. Именно эта телекомпания стала инициатором первого совместного полёта СССР и Японии в космос. Осенью 1989 года он прошёл отбор и начал тренировки в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

На орбите Акияма работал в прямом эфире: вёл репортажи, проводил уроки для школьников и биологические эксперименты. После возвращения он занимал руководящие должности на телеканале, а позже стал преподавателем одного из университетов Киото.

А ранее стало известно, что Александр Самокутяев, лётчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы, скончался на 57-м году жизни. Власти Пензенской области сообщили эту печальную новость и передали слова сочувствия его родным, подчеркнув, что он многое сделал для своего родного края. Уроженец Пензы дважды побывал на орбите, а во время второго полёта провёл в открытом космосе более десяти часов. После завершения карьеры космонавта он занимался законотворческой деятельностью, работал над вопросами транспорта и патриотического воспитания, а его имя увековечено в названии одной из пензенских школ.