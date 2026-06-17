Умер лётчик-космонавт Александр Самокутяев

Лётчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Александр Самокутяев умер 17 июня на 57-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Соболезнования родным и близким Самокутяева выразили губернатор Олег Мельниченко, председатель Заксобрания региона Вадим Супиков, депутаты, члены правительства области, мэр Пензы Олег Денисов и представители городской думы. В обращении подчёркивается, что Самокутяев много сделал для родного региона и прославил Пензенский край.

Александр Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. Он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и РАНХиГС. Служил в ВВС на Дальнем Востоке, затем работал в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

В отряд космонавтов Самокутяев был зачислен в 2003 году. С 2005 по 2020 годы работал космонавтом-испытателем, был командиром и заместителем командира отряда. Первый космический полёт он совершил в 2011 году как командир корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы». Второй раз отправился на орбиту в 2014 году на «Союзе ТМА-14М» и выходил в открытый космос более чем на 10 часов.

В 2020–2021 годах Самокутяев был депутатом Госдумы VII созыва и входил в комитет по обороне. В 2021 году жители Пензенской области избрали его депутатом Госдумы VIII созыва. Он работал в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, занимался патриотическим воспитанием молодёжи. Его имя носит школа №56 в Пензе. Самокутяев был удостоен звания Героя России в 2012 году. Также являлся почётным гражданином Пензы и города Гагарина Смоленской области.

А ранее сообщалось о смерти актрисы Татьяны Плетнёвой, сыгравшей более чем в 200 проектах. Артистке было 48 лет, причиной её кончины стало тяжёлое онкологическое заболевание. В её фильмографии были проекты «Чикатило. Финальный сезон», «Тест», «Смешная история 2», «Свидетели», «Звёзды в Сибири» и другие.