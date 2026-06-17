Умер прославившийся «покушением на Ельцина» экс-депутат Шашурин

Ушёл из жизни Сергей Шашурин, политик, чья карьера была отмечена многочисленными скандалами, пишет Telegram-канал Baza. Ему было 69 лет.

Шашурин, бывший депутат Госдумы от Татарстана, получил широкую известность в 1990-х годах после обвинений в организации покушения на экс-президента Бориса Ельцина. Это дело впоследствии было закрыто. Его политическая деятельность также включала работу в комитете по экологии. В середине 1990-х Шашурин находился под следствием в СИЗО по обвинению в хищении автомобилей «КамАЗ». Будучи членом комиссии по борьбе с коррупцией и геополитике, он открыто обвинял правоохранительные органы Татарстана в коррупции и предполагал причастность руководства МВД республики к заказным убийствам.

На протяжении своей политической и деловой карьеры Шашурин неоднократно сталкивался с уголовными расследованиями, включая обвинения в мошенничестве, хищении государственного имущества и финансовых махинациях с использованием поддельных документов.

Ранее в возрасте 59 лет скончался ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ, подполковник Евгений Долгополов. Службу он начинал после окончания Московского высшего пограничного командного Краснознамённого училища КГБ СССР имени Моссовета. Позднее Долгополов проходил службу в Отдельном Краснознамённом Кремлёвском полку, который сегодня известен как Президентский полк.