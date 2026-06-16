Названа причина смерти актрисы из фильма «О чём говорят мужчины»
Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология
Алиса Песоцкая. Обложка © Кадр из фильма «О чём говорят мужчины». Реж. Дмитрий Дьяченко, сцен. Леонид Барац/kinopoisk
Стала известна причина смерти российской актрисы Алисы Песоцкой, знакомой зрителям по фильму «О чём говорят мужчины». Артистка скончалась из-за онкологического заболевания.
Песоцкой было 54 года. Она ушла из жизни ещё 3 июня, но известно об этом стало только сейчас. 12 мая актриса отметила день рождения, а спустя меньше месяца её не стало. О болезни Песоцкой рассказал её друг Игорь в беседе с АиФ.
«Скончалась моя подруга Алиса Песоцкая. Онкология», — коротко сообщил он.
На счету актрисы были десятки проектов. Зрители могли видеть её в фильмах и сериалах «О чём говорят мужчины», «Дом образцового содержания», «Атлантида», «Врачебная тайна» и других работах. Песоцкая окончила актёрско-режиссёрский курс Всероссийского фонда культуры. В последние годы она работала в сфере пиара.
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