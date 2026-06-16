Названа причина смерти актрисы из фильма «О чём говорят мужчины»

Песоцкой было 54 года. Она ушла из жизни ещё 3 июня, но известно об этом стало только сейчас. 12 мая актриса отметила день рождения, а спустя меньше месяца её не стало. О болезни Песоцкой рассказал её друг Игорь в беседе с АиФ.