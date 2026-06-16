Ушла из жизни актриса из фильма «О чём говорят мужчины» Алиса Песоцкая

Мир российского кинематографа понес тяжёлую утрату: 3 июня остановилось сердце Алисы Песоцкой. Артистке было всего 54 года, и новость о её кончине стала неожиданным ударом для поклонников творчества знаменитости. О трагедии сообщил портал Кино-театр.

Творческий путь будущей звезды начался в 1989 году с громкого дебюта. Она появилась в ленте Михаила Козакова «Визит дамы», где разделила площадку с такими мэтрами, как Валентин Гафт и Светлана Немоляева.

Позднее фильмография пополнилась заметными проектами. В 2010 году она запомнилась зрителям ролью дамы с собачкой в популярной комедии «О чём говорят мужчины», составив компанию Жанне Фриске и Нонне Гришаевой.

Помимо узнаваемых образов в кино, исполнительница была известна работой в сериалах «Врачебная тайна» и «Атлантида». За годы карьеры она также проявила себя как креативный продюсер в компании «АС».

Последней киноработой в биографии деятельницы искусства стала драма «СВОИ. Баллада о войне», премьера которой состоялась в текущем году. В этой картине она воплотила на экране образ медсестры.

Ранее российская киноиндустрия понесла другую утрату. Стало известно о смерти 48-летней артистки Татьяны Плетневой, чья фильмография насчитывала более 200 работ. За свою карьеру женщина приняла участие в десятках проектов. В послужном списке исполнительницы значатся такие ленты, как «Чикатило. Финальный сезон», «Тест», «Смешная история 2», «Свидетели», «Звезды в Сибири» и многие другие.