Кухня Тэннеров опустела: Умерла актриса Энн Шедин — экранная мама «Альфа»

Голливудская актриса Энн Шедин, получившая мировую популярность благодаря роли Кейт Тэннер в культовом ситкоме «Альф», скончалась на 78-м году жизни. Информацию о кончине артистки подтвердили её близкие на странице в Facebook*.

«С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни», — отметили родственники в официальном заявлении. Причины смерти звезды пока не раскрываются.

Для миллионов зрителей по всему миру она навсегда останется заботливой мамой из семейства Тэннеров, вынужденной делить быт с харизматичным и вечно голодным пришельцем с планеты Мельмак. Образ стал визитной карточкой исполнительницы, обеспечив ей любовь нескольких поколений фанатов.

Помимо знаменитого комедийного проекта, фильмография артистки включала участие в таких лентах, как «Саймон и Саймон» и «Критическое положение». Профессиональный путь знаменитости охватывал несколько десятилетий активной работы на телевидении.

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