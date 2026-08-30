Космос становится тесным: SpaceX предупредила об опасной «цепной реакции»

Увеличение числа спутников и космического мусора повышает риск столкновений на низкой околоземной орбите. Об этом SpaceX предупредила в документах, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal (WSJ).

Авария может породить множество новых обломков и запустить цепную реакцию. При худшем сценарии отдельные участки орбиты станут непригодными для безопасной эксплуатации космических аппаратов. По данным WSJ, вокруг Земли обращается более 34 тысяч отслеживаемых спутников и фрагментов мусора, свыше 10 тысяч из которых связаны со SpaceX. Они движутся со скоростью около 28 тысяч километров в час и совершают полный оборот за 90–120 минут.

Компания рассчитывает вероятность сближения аппаратов и при необходимости меняет их траекторию. Однако небольшие обломки невозможно постоянно отслеживать радарами. Специалист NASA Марк Матни отметил, что на орбитальной скорости спутник способна повредить даже частица размером с крупицу краски.

К 2034 году на низкую орбиту могут вывести ещё не менее 41 тысячи аппаратов, прогнозирует Analysys Mason. Примерно две трети из них будут принадлежать SpaceX, Amazon и китайским компаниям.