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30 августа, 11:03

Космос становится тесным: SpaceX предупредила об опасной «цепной реакции»

SpaceX сообщила о росте риска столкновений спутников на орбите

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Увеличение числа спутников и космического мусора повышает риск столкновений на низкой околоземной орбите. Об этом SpaceX предупредила в документах, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal (WSJ).

Авария может породить множество новых обломков и запустить цепную реакцию. При худшем сценарии отдельные участки орбиты станут непригодными для безопасной эксплуатации космических аппаратов. По данным WSJ, вокруг Земли обращается более 34 тысяч отслеживаемых спутников и фрагментов мусора, свыше 10 тысяч из которых связаны со SpaceX. Они движутся со скоростью около 28 тысяч километров в час и совершают полный оборот за 90–120 минут.

Компания рассчитывает вероятность сближения аппаратов и при необходимости меняет их траекторию. Однако небольшие обломки невозможно постоянно отслеживать радарами. Специалист NASA Марк Матни отметил, что на орбитальной скорости спутник способна повредить даже частица размером с крупицу краски.

К 2034 году на низкую орбиту могут вывести ещё не менее 41 тысячи аппаратов, прогнозирует Analysys Mason. Примерно две трети из них будут принадлежать SpaceX, Amazon и китайским компаниям.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российскую низкоорбитальную систему связи «Рассвет» планируют довести до запуска. Первые коммерческие услуги разработчики рассчитывают предоставить в 2027 году. «Рассвет» предназначен для высокоскоростной передачи данных, в том числе в удалённых районах. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов называл разработку российским ответом американской системе Starlink.

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Татьяна Миссуми
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