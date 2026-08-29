Депутат Боярский заявил, что российский проект «Рассвет» будет реализован

Проект российской низкоорбитальной системы связи «Рассвет» будет реализован. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на Фестивале новых медиа. Точные сроки ввода группировки в эксплуатацию должна представить компания-разработчик «Бюро 1440».

«Надо всё-таки обратиться в «Бюро 1440» за планом-графиком ввода в эксплуатацию, но в любом случае этот проект состоится», — сказал парламентарий.

«Рассвет» предназначен для высокоскоростной передачи данных, в том числе в удалённых районах. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов называл разработку российским ответом американской системе Starlink.

В июле «Бюро 1440» вывело на орбиту вторую партию спутников связи. После отделения от ракеты-носителя аппараты перешли под управление центра полётов и начали подготовку к работе. Развёртывание группировки ведётся поэтапно. Ранее Life.ru рассказывал о характеристиках и графике развития «Рассвета»: первые коммерческие услуги планируется запустить в 2027 году, а затем число аппаратов на орбите будут последовательно увеличивать.