Второй дом: Когда земляне создадут постоянную колонию на Марсе

Первые постоянные поселения людей на Марсе могут появиться ориентировочно в 2055–2075 годах, тогда как пилотируемые экспедиции возможны уже в 2040–2050-х. Такой прогноз дал популяризатор космонавтики Максим Цуканов в беседе с «Ридусом», подчеркнув, что сроки напрямую зависят от темпов финансирования и развития технологий.

Поводом для оценки стало заявление главы Роскосмоса Дмитрия Баканова о том, что нынешнее поколение может застать создание постоянной инфраструктуры за пределами Земли. Он уверен, что первым полигоном станет Луна, после которой человечество двинется дальше.

«Краткосрочные пилотируемые экспедиции мы ожидаем примерно в 2040-х — 2050-х годах. Создание стационарной базы потребует от 30 до 50 лет, это примерно 2055–2075 годы», — сказал Цуканов.

Главными препятствиями он назвал длительность перелёта и редкие стартовые окна к Марсу — подходящие условия возникают примерно раз в 26 месяцев. Химические двигатели пока не позволяют радикально сократить дорогу, однако перспективные российские разработки вроде «Зевса» и «Нуклона», по мнению специалиста, способны изменить ситуацию.

Будущей колонии также понадобятся автономное жизнеобеспечение, защита от радиации и мощные источники энергии. Солнечные батареи на Марсе менее эффективны, поэтому эксперт считает перспективными компактные ядерные установки, технологии которых сначала можно испытать на Луне.

При этом Марс имеет важные преимущества: атмосферу, запасы воды и углерода, почти земную продолжительность суток и гравитацию около 0,38g. Поэтому Луну Цуканов рассматривает как тренировочный полигон, а Красную планету — как потенциально первую самостоятельную внеземную колонию человечества.

Ранее Life.ru писал о совместном проекте Роскосмоса и «Росатома» по созданию атомной электростанции на Луне. Параллельно корпорации работают над перспективным двигателем для доставки крупных грузов в дальний космос.